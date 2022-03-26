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Полузащитник «Астаны» Дарабаев о стиле Благоевича: «Идея и принципы игры в атаке и позициях при обороне очень похожи на «Ман Сити»

Полузащитник «Астаны» Аслан Дарабаев рассказал о приходе в клуб и о стиле Благоевича. – «Астана» интересовалась мной еще в середине прошлого сезона, даже был интерес ко мне в начале позапрошлого.

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