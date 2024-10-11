Собянин: В 2025 году социальные расходы составят половину бюджета Москвы

Проект бюджета предусматривает средства на индексацию соцвыплат Правительство Москвы одобрило проект закона о бюджете столицы на 2025 год, согласно которому, половина расходной части составят социальные расходы.
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