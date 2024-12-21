Пентагон: оборонные отношения Индии и США развиваются захватывающим образом

Оборонные отношения между Индией и США ускоряются и развиваются в потрясающем и захватывающем ключе, заявил помощник министра обороны США по вопросам Индо-Тихоокеанской безопасности Эли Ратнер журналистам на пресс-конференции 20 декабря, пишет The Economic Times.
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