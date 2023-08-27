JCB предоставила ТСП информацию о том, как извлечь выгоду из роста расходов онлайн-покупателей из Азии

Платёжная система JCB International (Япония) выпустила новый технический документ, направленный на поддержку европейских торгово-сервисных предприятий (ТСП) для решения общей проблемы в сфере электронной коммерции, а именно брошенных корзин.
Платёжная система JCB International (Япония) выпустила новый технический документ, направленный на поддержку европейских торгово-сервисных предприятий (ТСП) для решения общей проблемы в сфере электронной коммерции, а именно брошенных корзин.
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