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JCB предоставила ТСП информацию о том, как извлечь выгоду из роста расходов онлайн-покупателей из Азии

JCB предоставила ТСП информацию о том, как извлечь выгоду из роста расходов онлайн-покупателей из Азии

Платёжная система JCB International (Япония) выпустила новый технический документ, направленный на поддержку европейских торгово-сервисных предприятий (ТСП) для решения общей проблемы в сфере электронной коммерции, а именно брошенных корзин.

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