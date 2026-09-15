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Мировое обозрение

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Лукашенко добился от США возвращения замороженных средств

Лукашенко добился от США возвращения замороженных средств

Вашингтон согласился разморозить и вернуть Минску ранее замороженные средства. Об этом специальный посланник США Джон Коул заявил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая проходит 15 сентября во Дворце Независимости.

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