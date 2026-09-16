Канистра в гараже способна прикончить двигатель: сколько на самом деле хранится бензин

Запас горючего в гараже вечным не бывает. Бензин – сложная смесь углеводородов и присадок, и сразу после выхода с НПЗ она начинает меняться: легкие фракции улетучиваются, топливо окисляется, копятся смолы, а вместе с перепадами температур приходит конденсат.