Древний компьютер со дна моря… Две зубчатые шестеренки «Механизма Антикиферы», с нанесенной на одной из них надписью.
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Древний компьютер со дна моря… Две зубчатые шестеренки «Механизма Антикиферы», с нанесенной на одной из них надписью.
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