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Нефтяной сектор Казахстана под контролем США, что может отразиться на ОПЕК

Нефтяной сектор Казахстана под контролем США, что может отразиться на ОПЕК

Казахстан оказался в центре нового конфликта внутри ОПЕК+. Республика продолжает добывать нефть значительно выше согласованных параметров, несмотря на обязательства по сокращению и компенсации сверхдобычи.

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