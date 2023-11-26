Папа Римский сообщил, что у него воспаление легких

REUTERS/Remo Casilli Папа Римский Франциск заявил, что у него диагностировали воспаление легких. Несмотря на это, понтифик подтвердил свои планы поехать в Дубай 1 декабря на климатическую конференцию ООН.
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