Стала известна личность курьера, которая забрала миллионы у певицы Ларисы Долиной

Курьер, задержанная по делу о мошенничестве в отношении Долиной, родом из Кирова Курьером, которая забрала деньги у известной российской певицы Ларисы Долиной и передала их мошенникам, оказалась Анжела Ц.
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