БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • Татьяна
    Неужели этих туземцев нельзя привлечь по закону? Почему они не работают, не служат в армии? За какие заслуги им платя...«Это всё не моё!»...
  • sorsw
    А потом и самих "врачей" на органы как свидетелей и исполнителей...Почему на Украине...
  • Misha Glusch
    👍Русским безэкипаж...

Европа оценила политику Р. Эрдогана, но сделала это весьма своеобразно

Европа оценила политику Р. Эрдогана, но сделала это весьма своеобразно

В Турции в последние дни стало довольно оживленно. В эпицентре народных гуляний и веселья оказался Стамбул — крупнейший город турецкой республики.

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