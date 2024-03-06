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Военное обозрение

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Губернатор Запорожской области высказался о сроках полного освобождения региона

Губернатор Запорожской области высказался о сроках полного освобождения региона

Возможно, уже в течение ближайших месяцев вся Запорожская область будет под российским контролем, отметил глава региона Балицкий.

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