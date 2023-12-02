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Трава козлятник (галега)

Трава козлятник (галега)

Галега представляет собой сильнорослое многолетнее растение, которое внешне схоже с полевым цветком. В теплое время года кусты украшают милые соцветия, похожие на цветки гороха, которые могут быть окрашены в белый, розовый, лилово-розовый или голубой оттенок.

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