Трава козлятник (галега)

Галега представляет собой сильнорослое многолетнее растение, которое внешне схоже с полевым цветком. В теплое время года кусты украшают милые соцветия, похожие на цветки гороха, которые могут быть окрашены в белый, розовый, лилово-розовый или голубой оттенок.