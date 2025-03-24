На юге Петербурга утром 24 марта у «Теплосети» прорвало трубу. Очевидцы сообщают, что перекресток улиц Димитрова и Бухарестской окутало паром и залило горячей водой.
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На юге Петербурга утром 24 марта у «Теплосети» прорвало трубу. Очевидцы сообщают, что перекресток улиц Димитрова и Бухарестской окутало паром и залило горячей водой.