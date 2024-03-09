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Politico: французская армия готовится к войне с Россией

Politico: французская армия готовится к войне с Россией

Американская пресса решила подбросить горящих углей в «одно место» западной политике, дабы повысить градус напряжённости и вовсю вещает о скором начале большой войны в Старом свете.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
Макрон очень хочет стать Наполеоном с его блестящими победами, но при этом напрочь отвергает мысли о Наполеоне узнике острова Святой Елены, что было бы поучительней.
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10 час.
Стас Гулинов
Не стоит сравнивать макрона с наполеоном. Это совершенно разное. Не стоит недооценивать французский легион. А наверняка именно эти подразделения пополнят ряды всу. Стоит прислушаться к заокеанским голосам... Заговорили ж ребята, что в случае  отправки европейского контингента, выйдут они из нато... Делаем вывод. макрон не наполеон, сказано ему, и он сделает! А вот тот, кто сказал, отмоется от соплей кровавых во благо избежания ядерного апокалипсиса....
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9 час.
Сергей Кочегаров
Какой бы иностранный легион не пополнил ряды ВСУ - ждет его участь шайки наполеоновской.
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5 час.

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