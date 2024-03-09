Politico: французская армия готовится к войне с Россией

Макрон очень хочет стать Наполеоном с его блестящими победами, но при этом напрочь отвергает мысли о Наполеоне узнике острова Святой Елены, что было бы поучительней.

Стас Гулинов

Не стоит сравнивать макрона с наполеоном. Это совершенно разное. Не стоит недооценивать французский легион. А наверняка именно эти подразделения пополнят ряды всу. Стоит прислушаться к заокеанским голосам... Заговорили ж ребята, что в случае отправки европейского контингента, выйдут они из нато... Делаем вывод. макрон не наполеон, сказано ему, и он сделает! А вот тот, кто сказал, отмоется от соплей кровавых во благо избежания ядерного апокалипсиса....