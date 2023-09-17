8 миллионов лет назад в Амазонии обитал хищник крупнее тиранозавра. Длина крокодила была с автобус

ГИ

Геннадий Исаков

При современной силе тяготения перемещение животных с такой массой требует огромного объёма энергии. Несоответствие добытой энергии и потраченной на её добычу при такой массе, делало такие конструкции малоподвижными и это привело к их вымиранию. Но если они всё же были, то это говорит, что раньше сила тяготения была меньше. Потому тогда строители могли поднимать огромные блоки, тогда мало весившие.