TRENDYMEN

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8 миллионов лет назад в Амазонии обитал хищник крупнее тиранозавра. Длина крокодила была с автобус

8 миллионов лет назад в Амазонии обитал хищник крупнее тиранозавра. Длина крокодила была с автобус

В глубокой доисторической эпохе процесс эволюции происходил путем увеличения физических размеров всех живых существ на нашей планете.

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Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
При современной силе тяготения перемещение животных с такой массой требует огромного объёма энергии. Несоответствие добытой энергии и потраченной на её добычу при такой массе, делало такие конструкции малоподвижными и это привело к их вымиранию. Но если они всё же были, то это говорит, что раньше сила тяготения была меньше. Потому тогда строители могли поднимать огромные блоки, тогда мало весившие.
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15 час.
Максим Маркин
Вся доступная на тот момент дичь разбежалась, пока он головой двинет : сказочники мерикосы ..
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12 час.
ДЗ
Денис Замилов
Как обсуждать то о чем никто не знает события последней сотни лет вызывают споры а тут милионы можно говорить все что угодно ниуто не проверит
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2 час.

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