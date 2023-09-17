В глубокой доисторической эпохе процесс эволюции происходил путем увеличения физических размеров всех живых существ на нашей планете.
8 миллионов лет назад в Амазонии обитал хищник крупнее тиранозавра. Длина крокодила была с автобус
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГИ
Геннадий Исаков
При современной силе тяготения перемещение животных с такой массой требует огромного объёма энергии. Несоответствие добытой энергии и потраченной на её добычу при такой массе, делало такие конструкции малоподвижными и это привело к их вымиранию. Но если они всё же были, то это говорит, что раньше сила тяготения была меньше. Потому тогда строители могли поднимать огромные блоки, тогда мало весившие.
Ответить
15 час.
Максим Маркин
Вся доступная на тот момент дичь разбежалась, пока он головой двинет : сказочники мерикосы ..
Ответить
12 час.
ДЗ
Денис Замилов
Как обсуждать то о чем никто не знает события последней сотни лет вызывают споры а тут милионы можно говорить все что угодно ниуто не проверит
Ответить
2 час.
Свежие комментарии