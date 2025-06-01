Ушаков объяснил, почему Путин и Трамп могут не встретиться в 2025 году

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что пока не имеет конкретных планов относительно личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в 2025 годуПомощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что пока не имеет конкретных планов относительно личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в 2025 году.