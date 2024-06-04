Мадридский "Реал" подписал пятилетний контракт с Килианом Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе официально стал игроком мадридского "Реала". Нападающий подписал пятилетнее соглашение с клубом, которое вступает в силу после его перехода в качестве свободного агента.
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