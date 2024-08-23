В Башкирии объявили чрезвычайное положение из-за гибели урожая

В Башкирии объявлено чрезвычайное положение из-за гибели урожая на фоне продолжительных дождей. Распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации было подписано главой республики Радием Хабировым накануне, 22 августа.
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