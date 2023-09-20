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Британский флот отчитался о походе эсминца HMS Dauntless в Карибское море

Британский флот отчитался о походе эсминца HMS Dauntless в Карибское море

Британский флот в своем отчете подвел итоги похода эсминца HMS Dauntless типа 045 в Карибское море. Как утверждается, в рамках двух операций был конфискован груз кокаина весом более тонны.

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