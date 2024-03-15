Этнические рынки, диаспоры и диверсии – взаимосвязанные компоненты

Владимир СССР

Какие народы? Это не коренные народы России. Эти твари убивали русских в своих республиках, я уезжал от туда с чемоданом, дом продал за даром, всё отдавал даром, а здесь им сертификаты на миллионы, чтобы плодилась чернота, мне и другим приезжим здесь ни кто не помогал. Гнать такую власть подальше...