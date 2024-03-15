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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Анна
    Уже в одном комментарии писала. Все нечитаемые или испорченные бюллетени засчитать в пользу Путина!!!!Чернильные и огне...
  • Людмила Свириденко
    Взрослые ведь тётки. Дожили до таких лет и не знают, что незнание не освобождает от ответственности. Не знали они)))!Чернильные и огне...
  • Алексей Петров
    👍Выживает как в ср...

Этнические рынки, диаспоры и диверсии – взаимосвязанные компоненты

Этнические рынки, диаспоры и диверсии – взаимосвязанные компоненты

НИЦ Глобальных коммуникаций Массированная атака безпилотников, долетевших в такие отдаленные от СВО регионы, как Ленинградская и Нижегородская области, вновь поставила вопрос – откуда запускают вражеские дроны? Вряд ли эти аппараты вылетают с территории Украины и преодолевают тысячи километров внутри российского неба.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Сегодня нужно объединять народы, а не сеять рознь. Лишь глупец рубит сук, на котором сидит.
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9 час.
Андрей Павлов
Е-бург, Челябинск города, где диаспоры де-факто взяли власть в свои руки. Ждем продолжения банкета?
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7 час.
Владимир СССР
Какие народы? Это не коренные народы России. Эти твари убивали русских в своих республиках, я уезжал от туда с чемоданом, дом продал за даром, всё отдавал даром, а здесь им сертификаты на миллионы, чтобы плодилась чернота, мне и другим приезжим здесь ни кто не помогал. Гнать такую власть подальше...
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1 час.

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