Владимирский долгострой: женскую консультацию откроют в августе

Заместитель министра здравоохранения Владимирской области Любовь Косищева сообщила о намерении открыть стационар женской консультации в акушерском корпусе Ковровской городской больницы №1 «в середине августа».
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