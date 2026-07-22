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Царьград

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Владимирский долгострой: женскую консультацию откроют в августе

Владимирский долгострой: женскую консультацию откроют в августе

Заместитель министра здравоохранения Владимирской области Любовь Косищева сообщила о намерении открыть стационар женской консультации в акушерском корпусе Ковровской городской больницы №1 «в середине августа».

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