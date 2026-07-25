Навроцкий заблокировал закон, облагающий налогом нефтяные концерны — Туск

Закон, позволявший облагать налогом сверхприбыли нефтяных концернов для финансирования более дешевого топлива, заблокировал президент Польши Кароль Навроцкий, заявил премьер-министр Дональд Туск 25 июля на платформе X.
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