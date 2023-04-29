Парламентская газета

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Правительство создает «витрину» для частных инвесторов

Правительство создает «витрину» для частных инвесторов

Поправки со стимулирующими механизмами, которые, с одной стороны, способствуют реализации крупных инфраструктурных и высокотехнологичных проектов, а с другой — позволяют россиянам с деньгами неплохо заработать, кабмин внес в Госдуму 27 апреля.

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