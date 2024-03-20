8 головоломок для зорких и настойчивых

Читая название, вы, возможно, подумали: "Какое отношение к головоломкам имеет настойчивость?". Она наверняка пригодится, если какая-та (а может и не одна) головоломка из этой подборки окажется вам не по зубам.
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