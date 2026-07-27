Абдулганиев: бизнесу дадут возможность избежать штрафа

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям заключать с надзорными органами соглашения об исправлении нарушений.
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