Мостовой подвел итоги стажировки в «Динамо»: «Благодарен. Футбольные люди встретились, пообщались. В футболе все давно придумано, это не наука»

Мостовой начал стажировку в «Динамо» 6 ноября, он обучается на тренера в академии РФС. 9 ноября Мостовой посетил матч 15-го тура Мир РПЛ «Динамо» – «Пари НН» (3:1).
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