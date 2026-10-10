«От „любимой“ до „ты для меня никто“ — всего один диагноз»: Алёна Рапунцель об онкологии 4-й стадии

У бывшей участницы «Дома-2» и блогера Алёны Рапунцель диагностировали онкологию 4-й стадии. По её словам, диагноз поставили 24 июля 2026 года, а публично сообщить о нём она решилась только в октябре.
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