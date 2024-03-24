Заблуждения хозяек: как правильно выбрать муку и не ошибиться

Если вы привыкли считать, что идеальная мука – это белая, высшего сорта, то это не совсем так. второй сорт муки хорошо подходит для хлеба Необходимо уточнить, что совершенно правильной муки нет, но она бывает изготовлена из разных продуктов и совершенно разного качества.