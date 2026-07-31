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ТАСС

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Расчет ЗРК "Бук-М3" отразил воздушную атаку ВСУ на добропольском направлении

Расчет ЗРК "Бук-М3" отразил воздушную атаку ВСУ на добропольском направлении

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки "Центр" отразил воздушную атаку ВСУ на добропольском направлении, уничтожив реактивные снаряды РСЗО HIMARS и управляемые авиабомбы противника.

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