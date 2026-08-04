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В Алтайский край не пустили более 24 тонн абрикосов и риса из Киргизии

В Алтайский край не пустили более 24 тонн абрикосов и риса из Киргизии

Причиной запрета стали несоответствия в документах В Рубцовском районе сотрудники Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай пресекли попытку ввоза подкарантинной продукции из Киргизии.

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