В Алтайский край не пустили более 24 тонн абрикосов и риса из Киргизии

Причиной запрета стали несоответствия в документах В Рубцовском районе сотрудники Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай пресекли попытку ввоза подкарантинной продукции из Киргизии.
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