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Врач Усачёва: истинная аллергия на ягоды встречается довольно редко

Врач Усачёва: истинная аллергия на ягоды встречается довольно редко

Опрошенные RT врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России рассказали, сколько граммов ягод можно съедать без вреда для здоровья, а также как проявляется аллергия на эти продукты.

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