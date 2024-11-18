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Новости южных регионов

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В Майкопском районе проведена проверка о соблюдении гражданами, получившими гражданство России, требований законодательства по воинскому учету

В Майкопском районе проведена проверка о соблюдении гражданами, получившими гражданство России, требований законодательства по воинскому учету

  Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Майкопскому гарнизону совместно с должностными лицами органов внутренних дел и военного комиссариата продолжают проводить проверки в отношении граждан, получивших гражданство России, о соблюдении ими требований действующего законодательства по воинскому учету.

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