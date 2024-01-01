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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Воронцевич: «Баскетбол в России развивается и становится все лучше и лучше»

«У нас очень интересный чемпионат, много сильных команд. У «Зенита», ЦСКА и «Локомотива» потрясающие составы, у нас боеспособная команда.

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