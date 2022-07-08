Посол України в Індонезії Василь Гамянін на зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Нуса-Дуа, Балі, Індонезія, 8 липня 2022 року Захід закликав Росію розблокувати українські порти для експорту зерна Москва звинувачує Захід у тому, що він веде проти Росії економічну війну, і погрожує здійснити територіальний поділ України Західні союзники України в п'ятницю закликали Росію […] Сообщение Захід закликав Росію розблокувати українські порти для експорту зерна появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.