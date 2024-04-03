Зеленский отказался называть число необходимых ВСУ мобилизованных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос, какое количество граждан страны планируется призвать в ближайшее время в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавив, что необходимости мобилизовать 500 тысяч человек, как ранее требовал Генштаб, больше нет.
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