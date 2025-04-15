В Поморье завершился прием заявок для участия в образовательной программе «Защитники. Под крылом Архангела»

Накануне, 11 апреля, завершился прием заявок для участия в образовательной программе «Защитники. Под крылом Архангела», которая запущена для подготовки участников специальной военной операции к работе в органах власти, на крупных предприятиях и в некоммерческом секторе.
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