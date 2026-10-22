В Сунженской основной школе имени полковника ВВС Руслана Бедоева председатель Совета ветеранов при ОМВД России по Пригородному району Зарина Хугаева, ветераны территориального органа внутренних дел Сергей Тедеев, Солтан Танделов, Мурат Кочиев, а также участник специальной военной операции Сослан Догузов встретились с учащимися 7-8 классов.