В Сунженской основной школе имени полковника ВВС Руслана Бедоева председатель Совета ветеранов при ОМВД России по Пригородному району Зарина Хугаева, ветераны территориального органа внутренних дел Сергей Тедеев, Солтан Танделов, Мурат Кочиев, а также участник специальной военной операции Сослан Догузов встретились с учащимися 7-8 классов.
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