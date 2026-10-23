Следственными органами СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).
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