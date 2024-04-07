Петер Пеллегрини одерживает победу на выборах президента Словакии

Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини одержал победу на выборах президента страны. Согласно данным статистического управления, Пеллегрини набрал 53,12% голосов, его оппонент Иван Корчок – 46,87%.
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