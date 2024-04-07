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Петер Пеллегрини одерживает победу на выборах президента Словакии

Петер Пеллегрини одерживает победу на выборах президента Словакии

Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини одержал победу на выборах президента страны. Согласно данным статистического управления, Пеллегрини набрал 53,12% голосов, его оппонент Иван Корчок – 46,87%.

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