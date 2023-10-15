Как в Китае проходит набор на должности стюардесс

Для многих стран модели и бортпроводницы давно перестали быть словами-синонимами, но не в Китае. Модельное агентство города Циндао, что на севере Китая, решило провести смотр красивых девушек-студенток, которые мечтают стать стюардессами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии