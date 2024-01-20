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Мировое обозрение

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Apple показала, как гнёт стекло и фрезеруют алюминий для производства гарнитуры Vision Pro

Apple показала, как гнёт стекло и фрезеруют алюминий для производства гарнитуры Vision Pro

Накануне Apple открыла приём предварительных заказов на гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. Чтобы отметить это событие, компания опубликовала рекламное видео, на котором показала процесс производства компонентов устройства и их сборки воедино.

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