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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Уход Медины из «Спартака» — не потеря. Неплохой футболист, но он не делает погоду». Морозов о вингере

Сообщалось, что вингер близок к переходу в «Ботафого» на правах аренды. «Уход Медины — это не потеря.

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