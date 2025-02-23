Маск потребовал отчетов от федеральных служащих США

Федеральные служащие США начнут отчитываться о проделанной ими за неделю работе. Доклады они будут пересылать по электронной почте, заявил в соцсети X глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск.
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