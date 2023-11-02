В московском метро задержали мужчину из Химок за самурайский меч

Житель Подмосковья утверждал, что меч является сувениром.На станции Планерная московского метрополитена задержали 22-летнего мужчину из Химок за самурайский меч, с которым он ездил по столице, сообщает тг-канал Московская область 24.
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