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В московском метро задержали мужчину из Химок за самурайский меч

В московском метро задержали мужчину из Химок за самурайский меч

Житель Подмосковья утверждал, что меч является сувениром.На станции Планерная московского метрополитена задержали 22-летнего мужчину из Химок за самурайский меч, с которым он ездил по столице, сообщает тг-канал Московская область 24.

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