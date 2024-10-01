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Царьград

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В Крымске построят новый район за 12 млрд рублей

В Крымске построят новый район за 12 млрд рублей

Участок под застройку площадью более 60 га находится в восточной части города.Ещё в марте глава Крымского района Сергей Лесь в своём Telegram-канале сообщал, что новый микрорайон "Крымск Сити" появится до 2029 года.

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