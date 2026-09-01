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Царьград

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Десять странных симптомов, которые не следует игнорировать: О чём предупреждают эндокринологи

Десять странных симптомов, которые не следует игнорировать: О чём предупреждают эндокринологи

Врачи перечислили 10 странных симптомов, которые с их слов, лучше не игнорировать. Они могут говорить о тяжёлой болезни.

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