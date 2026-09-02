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Свыше 194 тысяч петербуржцев из многодетных семей получили льготы на оплату коммунальных услуг в 2026 году

Свыше 194 тысяч петербуржцев из многодетных семей получили льготы на оплату коммунальных услуг в 2026 году

С января 2026 года порядка 45 тысяч петербургских семей, имеющих статус многодетных, воспользовались правом на возмещение затрат по жилищно-коммунальным услугам.

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