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Калужские новости

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В Калуге на Гагаринском мосту поздно вечером загорелась иномарка

В Калуге на Гагаринском мосту поздно вечером загорелась иномарка

«Загорелся автомобиль БМВ. На месте происшествия работают бригады спасателей и скорой помощи», - сообщил свидетель происшествия на мостуО возгорании автомобиля на главном въезде в Калугу сообщили пользователи соцсетей поздно вечером 25 июля.

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