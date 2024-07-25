В Калуге на Гагаринском мосту поздно вечером загорелась иномарка

«Загорелся автомобиль БМВ. На месте происшествия работают бригады спасателей и скорой помощи», - сообщил свидетель происшествия на мостуО возгорании автомобиля на главном въезде в Калугу сообщили пользователи соцсетей поздно вечером 25 июля.
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