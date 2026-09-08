Два новых пригородных поезда запустят в Крыму 9 сентября

9 сентября в Крыму запустят два новых пригородных поезда: №6814 сообщением Симферополь — Элеваторная (отправлением со станции Симферополь в 5:10) и №6815 сообщением Элеваторная — Симферополь (отправлением со станции Элеваторная в 6:10).