Два новых пригородных поезда запустят в Крыму 9 сентября

9 сентября в Крыму запустят два новых пригородных поезда: №6814 сообщением Симферополь — Элеваторная (отправлением со станции Симферополь в 5:10) и №6815 сообщением Элеваторная — Симферополь (отправлением со станции Элеваторная в 6:10).
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